“Diré de México que me revienta el pecho / Que acudo a respirar sus tardes / Diré que siguen vivas las pirámides / Una abuela inabarcable / El atardecer sin sombras inmorales / El canto de mariachis en cantinas de vitrales / Una paz absoluta en el tequila / El ahogarse en la danza de la lluvia / Donde Tláloc reacciona a los cuchillos enterrados en la tierra / Veo la serpiente emplumada serpenteando en alebrijes la bruma de las calles / Netzahualcóyotl mirando a las estrellas / inventando el mundo nuevo/ Donde caballos hombres se arrodillan / Donde el oro es maleza / Y los templos arcadas en la sangre / Tlalpan se queda allí / Eficaz, absoluto / Resguardando la Pacha mama / Volviéndose fantasma en marejada / Mientras la Coatlicue nos mira / Con todos su brazos / Con todas sus tetas ocupadas / Por tantos hijos en espera de resurrección /… Diré mucho más si me resiste el día.

“Le vi espectral sobre el nopal / Al águila erguida devorándose el reptil / Los cholos escuincles vulnerables / Subiendo un Tepozteco omnipresente / Donde entre rezos y reyes / Los eclipses aparecen entre las fauces del guerrero / … Diré de México un gurú / Sorprendido por los arpegios de mi especie / Llevándome al fondo del mar / Donde la obscuridad aparente se desboca / Pero te devuelve al Popocatépetl / A Iztaccíhuatl la mujer dormida / Los volcanes enamorados por la fiebre de su lava / …

“Diré de México el picante / Su gastronomía impuesta / Para no renunciar al pasado / Para seguir viendo en el tiempo / Sombreros de paja / Bebés vestidos de tortillas / Tamales como respuesta a la impunidad / Un abanico de gracias y perdones / Mazunte como cura del mal planetario / … /Diré que me he caído muy al fondo del recuerdo / Para no olvidarme / Para no volverme piedra…”

https://huergayfierro.com/animalario/

Twitter: @fedeerratas_poesía

infanciadestinoes@gmail.com