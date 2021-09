Enojo de un jubilado por pensiones vitalicias

on las 7:17 de la mañana. Preparé el desayuno siguiendo los rituales cotidianos. Con la lentitud que exige el saberme jubilado, me desplacé a la velocidad que permiten mi edad y la comodidad de mis viejas babuchas, siempre guardando un silencio expansivo, para no despertar a la más güevona de la family… mi esposa. Me muevo en mi reducido dormitorio sin ventanas, como flotando en el calor y los olores de mi vejez, que se esconden en las cobijas, compradas hace años con el señor Rosas, eterno vendedor en abonos de mi barrio: la colonia Sección XVI, en Tlalpan. Ya visitada la cocina, con mi charola engalanada por fruta, queso, un trozo de pan con mermelada y un café que juega a ser fantasma, y con la velocidad que me permite la palabra amodorrado, me sitúo frente a mi computadora, la cual prendo sólo para navegar buscando mi periódico de siempre: La Jornada. De pronto, como sorpresiva mentada de madre, en su portada aparece una noticia: Pensiones vitalicias hasta de 500 mil pesos al mes en Pemex y CFE . Mi rostro se transforma, mis arrugas se encabronan y en el silencio oscuro de mi dormitorio, sólo exclamo: ¡Ay, güey… qué poca madre!

Marcos Aguilar

Sólo se piden cuentas claras a los científicos

Hay un dicho que dice que lo que mal empieza mal acaba y éste cabe muy bien en muchas situaciones de la vida personal o colectiva, lo bueno es cuando en casos como el de los científicos (as) en México se trata sólo un grupo muy reducido al que se piden cuentas claras de los recursos usados en la realización de trabajos específicos, es decir, de ciencia y tecnología; no es lo mismo la percepción salarial que ganan como trabajadores que lo que reciben para llevar a cabo la investigación científica en lo específico, es decir, no mezclar el uso de los recursos.

La corrupción es una perversión que descompone y distorsiona todo lo que toca y bien hace el gobierno y las instituciones en investigar y detener prácticas de mal empleo de los recursos y no sólo en este caso, sino en todos los rubros, es decir, no sólo ver el árbol, sino el bosque también.

Se ha dicho que la ciencia y la técnica bien utilizada tienen mucho que ver con el progreso permanente de un país, es verdad si se enfoca al fortalecimiento de la independencia con respecto al exterior, así como en la búsqueda de aquello que la nación requiere para crecer y desarrollarse con el propósito de generar bienestar para las mayorías, con el ingrediente de equilibrio con la naturaleza. La ciencia y la técnica, se dice, es la más grande empresa al servicio de la humanidad y se diría, más específicamente, del pueblo; por ello, los científicos y los que no lo son, es decir, los de otras tareas, deberían tomar en cuenta conducirse con ética profesional y humana.