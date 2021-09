Alfredo Valadez y Ernesto Martínez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 25 de septiembre de 2021, p. 26

Integrantes del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas (MDMZ) exigieron este viernes al gobernador morenista David Monreal Ávila, el pago de la primera quincena de septiembre a los más de 12 mil maestros de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la pensión mensual a los 4 mil 600 jubilados y pensionados, ya que hay miles de familias que dependen de esos ingresos y no tienen ni para comer y pagar los servicios básicos.

El argumento del gobierno estatal es que heredó finanzas en quiebra del anterior mandatario priísta Alejandro Tello Cristerna.

Marcelino Rodarte Hernández encabezó las protestas que se efectuaron en la capital de Zacatecas. Durante más de dos horas se manifestaron en el cruce de las avenidas Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Más tarde en la Plaza de Armas, frente al palacio de gobierno.