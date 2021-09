Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 25 de septiembre de 2021, p. a10

La mala racha de Pumas en el torneo no será una ventaja para Tigres en el partido de hoy, afirmó el técnico del conjunto regiomontano, Miguel Piojo Herrera, quien apuntó que los encuentros ante rivales que atraviesan por ese tipo de momentos siempre son los más complicados.

Todos los partidos hay que jugarlos, a veces son fáciles en el papel, o difíciles, pero debes disputarlos con concentración. Cuando más te confías es que se te complican, saldremos a buscar el partido desde el principio , mencionó ayer en conferencia de prensa previa al duelo correspondiente a la jornada 10, el cual se llevará a cabo en el estadio Universitario de Nuevo León.

Asimismo, el timonel advirtió que su equipo no debe subestimar al conjunto de la UNAM, que no ha ganado de visitante en este torneo y además no ha podido conseguir una victoria en el Volcán desde enero de 2014.