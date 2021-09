El Disquero dio a conocer en México hace 25 años ese álbum y ha seguido con devoción todos los que lo siguieron y gracias a la amistad entrañable con Mary Farquharson y Eduardo Llerenas me hice amigo entrañable de los músicos de Buena Vista Social Club: cada vez que llegaban a México de inmediato me buscaban y nos reuníamos para platicar largas horas o bien disfrutaba de sus sesiones de ensayo: la edición conmemorativa incluye algunos momentos grabados en ensayo y ahí escuchamos las conversaciones, las indicaciones técnicas, las maneras que tenían los dioses de ponerse de acuerdo para generar concordia: un, dos, y dice, ¿cómo? (expresión típica cubana), y luego escuchamos: ¿qué hace Rubén González aquí? , y como respuesta lo escuchamos hacer cantar su piano.

La técnica vocal de Ibrahim Ferrer y pianística de Rubén González resisten el análisis musicológico más riguroso. En el caso de Ibrahim: su fraseo, su respiración, sus inflexiones, su manera de sostener la voz flotando, vibrando, danzando en el aire. En el caso de Rubén: sus cualidades de pianista de concierto: control exacto y dominio perfecto de las dinámicas, los equilibrios, mano izquierda, mano derecha, secciones de improvisación, adornos, remolinos, recovecos. Es como si Serguei Rachmaninov hubiera nacido en La Habana.

¿Usted, hermosa lectora, amable lector, es de quienes lloraron cuando Omara Portuondo termina llorando luego de cantar a dúo con Ibrahim Ferrer la pieza Silencio (que están durmiendo/ los nardos y las azucenas/ no quiero/ que sepan mis penas/ porque/ si me ven llorando/ morirán) y él enjuga con sus hermosos dedos largos negros las lágrimas de ella? Yo tampoco.

La mirada de niño de Ibrahim, las travesuras de Rubén tocando escalas en el piano que terminan más allá de donde termina el teclado y él sigue tecleando el aire, Compay y Eliades abrazados como hermanos, las miradas amorosas de Omara, la boina tipo Che Guevara de Juan de Marcos González, el tres (suena a tres pero en realidad es una guitarra sexta con cuerda adicional para poder lograr el sonido de ambos instrumentos) de Eliades, el contrabajo de ensueño de Cachaíto, los timbales mágicos de Amadito Valdés, la trompeta enamorada de Manuel Guajiro Mirabal, el trombón de Jesús Aguaje Ramos, las congas anacondas de Miguel Angá Díaz, el violín de Pedro Depestre, el laúd, ay, el laúd de Barbarito Torres y la expresión que todos nos sabemos de memoria y que viene en el disco, cuando él, el laudista, hace un solo de antología: “¡se volvió loco, Barbarito! (pausa musical) … hay que ingresarlo”.

Un manicomio, eso se volvió el mundo con la aparición, hace 25 años, del disco Buena Vista Social Club. Un manicomio donde todos vivimos locos de felicidad y bailamos y cantamos y reímos y gozamos.

Bailemos, gocemos, disfrutemos de este disco y de esta música que es patrimonio cultural de la humanidad, cobijo de penas, ahogo de angustias, paño de lágrimas, hombro de bondades, espalda de Atlas, piernas de bailarina, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, arca de la alianza, estrella de la mañana, conga de cuero de gacela, música de El Cantar de los cantares, tus pechos dos gacelas gemelas, tu canto una luciérnaga en la oscuridad, causa de nuestra alegría, motivo de gozo, sonrisa en medio del rostro bañado en sudor de tanto bailar y cantar y reír y gozar.

Gozar, gocemos, celebremos, invita Ry Cooder: the joy of Cuban music , celebremos el amor. Honremos el amor de Juanica y Chan Chán, quienes “en el mar cernían arena/ como sacudía el jibe/ a Chan Chán le daba pena” porque el cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.

Celebremos, bailemos la rumba y el son, la guaracha y el montuno, el bolero y el danzón, el sonido guajiro, el bamboleo mulato, miren que ahí nos llaman Pío Leyva con su encantadora voz y le hace segunda el primera voz Manuel Licea, Puntillita, mientras Manuel Galbán los acompaña con su guitarra y, escuchen, pongan atención, mi gente, cosa buena: está sonando El cuarto de Tula (que al escribir esto rebasaba ya los 51 millones de escuchas en Spotify), que cogió candela/ se quedó dormida/ y no apagó la vela, y ahora suena una pregunta ontológica: ¿Y tú, qué has hecho de mi pobre flor? y nos vamos con El carretero, y a la Orgullecida le cantamos un Murmullo y nos vamos ahora De camino a la vereda y amamos con Amor de loca juventud y bailamWos y reímos y gozamos…

Hoy estamos de fiesta: celebramos el cumpleaños 25 de un clásico: el bienaventurado disco Buena Vista Social Club.

¡Cosamágrande!

[email protected]