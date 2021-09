Ángel Bolaños Sánchez y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 25 de septiembre de 2021, p. 29

La sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quitó a Morena cinco concejalías en igual número de alcaldías donde gobernará la oposición, al revocar las constancias expedidas por el Instituto Electoral (IECM) y ordenar reasignarlas al partido Movimiento Ciudadano (MC), a pesar de que en algunas demarcaciones no alcanzó 3 por ciento de la votación.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que no había motivos para esa resolución, por lo que, desde su perspectiva, no es correcto el retiro de los concejales de Morena. Mi opinión es que, en general, los tribunales electorales se volvieron cotos de partidos políticos y no órganos imparciales y eso es parte de lo que debe mejorarse para tener elecciones mucho más adecuadas .

En tanto, Paulo Emilio García, a quien se le revocó la concejalía en Coyoacán, afirmó que se trata de un atropello dirigido a beneficiar a los alcaldes opositores, pues son justamente las alcaldías donde Morena tenía cuatro de los 10 cargos, por lo que era un contrapeso importante para resolver temas como la aprobación del presupuesto y el programa de gobierno .

Además de esa demarcación, la resolución reduce de cuatro a tres los concejales que tendrá Morena en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Cuajimalpa.