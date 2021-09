Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 25 de septiembre de 2021, p. 28

En su primer acto de supervisión de programas federales en la Ciudad de México este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un balance del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Xochimilco junto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El mandatario subrayó que de los 1.4 millones de empleos perdidos por la pandemia ya sólo faltan por recuperarse 50 mil. Además, al hablar de la atención a los jóvenes, defendió su política de abrazos, no balazos , y preguntó: “¿Ustedes creen que sólo deteniendo a los capos se va a resolver el problema? No, claro que si los encontramos los detenemos”.

Por la mañana, en Palacio Nacional, al explicar la razón por la cual no es frecuente que haga giras en la capital, sostuvo que se debe al desempeño de Sheinbaum, a quien definió como una mujer trabajadora, honesta y con convicciones. Me aligera la carga, ella me representa muy bien .

Por la tarde, durante el acto en Xochimilco, la jefa de Gobierno respondió al gesto: Tuve el gran honor que usted dijera que está representado aquí en la Ciudad de México, pero en realidad usted nos representa, señor Presidente, es el anhelo por el que luchamos. No se nos olvida de dónde venimos y por ello no se nos olvida dónde estamos, lo que representa la transformación .

La mandataria recalcó que el gobierno federal invierte en programas de bienestar para la capital del país por un monto de 21 mil millones de pesos, lo cual representa la mitad del presupuesto de las alcaldías.

Aunque no se permitió la entrada a la gente al acto efectuado en el Parque Ecológico Xochimilco, a su llegada, el Presidente fue recibido por decenas de personas que agradecieron la aplicación de distintos programas de bienestar.