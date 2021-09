Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 24 de septiembre de 2021, p. 15

Con el rechazo de Movimiento Ciudadano (MC), la Cámara de Diputados aprobó ayer, con 465 votos a favor y 23 en contra, modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General para aumentar de 46 a 51 el número de comisiones en San Lázaro.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los diputados federales de MC, aseveró que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la distribución de las comisiones excluye a su partido y a 3 millones y medio de personas que votaron a su favor, es decir, un millón más que grupos parlamentarios a los que se les asignó el doble.

Aseguró que su partido se quedó con dos posiciones y sin la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que se entregó al PRI.

Álvarez calificó el reparto de golpe y agandalle , e insistió en que fue gracias a un acuerdo del Primor.