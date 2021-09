Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 24 de septiembre de 2021, p. 14

En la presente administración no tenemos ninguna recomendación generada por las operaciones de nuestro personal, a la hora de actuar se respetan los derechos humanos, es una instrucción, es una orden: no violentar en ningún momento esta parte , aseguró el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. En Palacio Nacional, el militar dijo que las fuerzas armadas reciben capacitación de la CNDH, la UNAM y organismos extranjeros.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador resaltó el elevado grado de aceptación de los uniformados entre la población: la Armada, 90 por ciento; el Ejército, 87, y la Guardia Nacional, 82 por ciento.

En su turno, el general Sandoval agregó que desde el inicio de la actual administración ha sido una preocupación que no se presenten ni quejas ni recomendaciones en derechos humanos. Hasta la fecha no tenemos ninguna recomendación generada por las operaciones, nuestro personal, a la hora de actuar, ya sea el Ejército, la Fuerza Aérea, respetan los derechos humanos, es una instrucción, es una orden de no violentar en ningún momento esta parte .

Destacó que se ha cumplido; sí tenemos quejas, pero de otra índole, no relacionadas con la actuación de nuestro personal en las operaciones .

Describió que el programa de derechos humanos en las fuerzas armadas se conforma de capacitaciones impartidas por la CNDH. “Hemos capacitado anualmente a nuestro personal, en todos estos años (desde la década de los años 90 del siglo pasado) ha estado con nosotros la CNDH. Ha sido una preocupación constante.