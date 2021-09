De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 24 de septiembre de 2021, p. 11

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no fue creada para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en el supuesto de estar lavando dinero o en delitos derivados de dicha actividad, tuiteó ayer Santiago Nieto Castillo, titular de esa instancia.

El mensaje fue publicado poco después de que la bancada de Morena en el Senado presentó un punto de acuerdo para que la UIF investigue todos los recursos públicos que se entregan a universidades y centros de investigación, ya que se ha comprobado que dichas instituciones se han usado como caja chica de campañas políticas, argumentó su promotor, el senador Armando Guadiana.