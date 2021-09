Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 24 de septiembre de 2021, p. 9

La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, se deslindó de la acusación que realizó la Fiscalía General de la República en contra de un grupo de 31 científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a quienes se les relaciona con operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada.

No sé de qué me habla. Yo no vine a apoyar al primer gobierno de la Cuarta Transformación a acusar a absolutamente a nadie , expresó antes de inaugurar junto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I, en la alcaldía de Azcapotzalco.

A su vez, Sheinbaum Pardo expresó que no va a calificar la labor del fiscal Alejandro Gertz Manero, pero en su particular opinión, acusar de delincuencia organizada a los científicos es un exceso.