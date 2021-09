Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 24 de septiembre de 2021, p. 4

Acuña, Coah., Conseguir trabajo para mantener a su familia es el único propósito de los haitianos que permanecen bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional en el parque ecológico Braulio Fernández Aguirre de esta ciudad. Médicos sin Fronteras instaló un módulo para brindar atención médica a quien la necesite.

Aunque saben que de un momento a otro pueden ser deportados o enviados de regreso a la frontera sur de México, en su horizonte está permanecer en el norte y conseguir trabajo, ya sea del lado mexicano o en el estadunidense.

No, no quiero ser deportado, no quiero ir. Quiero quedarme acá, en un lugar seguro, donde se pueda trabajar. No regresar (a Haití); quiero pedir asilo, tener mis documentos así, legales para poder trabajar , imploró uno de los aproximadamente 800 migrantes que permanecen cercados en el parque.

Jisvel es otro de ellos: La cosa está muy difícil para nosotros por el momento. Quiero quedarme en México, pero si yo estoy trabajando, conseguiré documentos. (A) trabajar sí me quedo; sin trabajar no me puedo quedar, porque yo tengo niños, tengo que mantenerlos en Haití, no puedo estar sin trabajo .

Los agentes de migración les dieron la alternativa de ser enviados a Chiapas, a fin de reducir el número de migrantes en Acuña y Piedras Negras, Coahuila.