D

espués de la crítica demoledora a las corrientes de bienserestar (BSE) subjetivo, reseñada en la entrega del 17/09/21, Thomson, Gill y Goodson, TGG, ( Happiness, Flourishing and the Good Life, HFGL, Routledge, 2021) presentan una primera visión del concepto de bienserestar (BSE). Señalan: “Este libro tiene como objetivo proveer un marco para teorías del BSE. No presenta una teoría completa, porque esto incluiría especificaciones que requieren investigación empírica. P. ej. el BSE de un niño será diferente que el de un adulto y las diferencias son empíricas. El libro construye y explica los conceptos pertinentes para tal marco que debe ser consistente con la naturaleza evaluativa del BSE y no ser reduccionista. Necesita explicar los valores no instrumentales (VNI) pertinentes y debe evitar el error de verse guiado por la medición”. Primero, dicen, es necesario identificar el concepto para el cual buscan el marco. La idea del BSE es el concepto de nuestro serestar bien de la manera más fundamental y completa, lo que significa vivir bien o de maneras buenas no instrumentales en todos los aspectos de la vida. El BSE de una persona le provee razones para actuar. Necesitamos especificar el tipo de razones en cuestión. Deben ser invalidables por otras consideraciones. Por el carácter público de los conceptos, la razón en cuestión será interpersonal, pero en su contenido será primariamente personal: una razón para la persona en relación con su propia vida. Es por esto que otros tienen una razón para cuidar de uno. Al especificar el tipo de razón es usual afirmar que el BSE se refiere a lo que es bueno o malo para la persona y que es una evaluación de la vida personal . Sin embargo, puntualizan TGG, estas frases son demasiado amplias; necesitamos angostarlas . Dicen que lo harán en 3 etapas. 1) Las razones serán no instrumentales (NI), lo que implica que el concepto de BSE se debe distinguir del de interés propio que también incluye lo instrumentalmente valioso. Así, p. ej. riqueza, fama y poder serán parte del interés propio, pero no podemos concluir de ello que serán elementos constitutivos de su BSE, aunque suelen causar BSE. 2) Las razones definitorias de BSE se referirán a la calidad de la vida, pero no como desempeño de una función: son diferentes del juicio de que la vida de alguien va bien como artista o madre. La vida de una persona puede ir bien en estos aspectos sin ir bien como vida per se. Incluso esos aspectos pueden conllevar un sacrificio de BSE. Que la vida de uno vaya bien en estos aspectos no constituye BSE aunque puede causarlo. Uno puede también evaluar la vida personal con respecto a su éxito, pero por razones similares esto tampoco será constitutivo de su BSE. 3) En síntesis, el BSE se refiere a qué tan bien va mi vida para mí, como persona de quien es la vida y no con respecto a criterios de evaluación externos a mi vivir como tal. Esto implica que el concepto de BSE no es sobre eventos específicos. Si me involucro en una fea disputa, ello me causará malserestar (MSE) pero no lo constituirá per se. Para constituir MSE eventos similares tendrían que formar parte de mi manera de ser. El concepto de BSE se refiere a la calidad de mi vida como la vivo en relación con mi serestar bien. Como respuesta a la pregunta ¿Qué significa para mí serestar bien?, necesitamos contestar también “¿Qué significa para mi serestar?” Esta es una importante clave de cómo proceder con un análisis sustantivo.

De estas afirmaciones, podemos derivar algunas implicaciones que guiarán nuestra investigación, dicen TGG. Antes que nada, la narrativa debería especificar los tipos de VNI pertinentes, lo que impone la restricción que no debemos instrumentalizarnos a nosotros mismos. También conlleva que los componentes mismos del BSE no deben ser dañinos. Es más, el marco debe incluir todos los aspectos hacedores de valor pertinentes. Nuestro BSE debe incluir nuestro serestar bien físico, emocional, cognitivo, relacional, identitario y espiritual. No debe omitirse ningún elemento de la vida humana del reporte. El marco resultante debe ser completo, sin omitir nada significativo. Puesto que estamos investigando qué constituye BSE, el reporte debe reflejar la naturaleza holística de la vida humana. Por eso, dicen TGG, hablamos de aspectos y no de componentes; éstos podrían existir aislados, aquéllos no, pues son abstracciones de una totalidad. TGG señalan que se centrarán en 4 (o 5) aspectos de la vida humana que capturan bien el todo: 1. Nivel de actividades, experiencias y procesos (AVEXPR). Nuestras vidas comprenden varias AVEXPR que en parte constituyen una vida humana. Las EX son cosas que viven las personas (como vivir un temblor). Las AV incluyen acciones, pero también nudos complejos de acciones. Por PR, TGG entienden conjuntos todavía más amplios de AV y EX, como enamorarse y envejecer. Una descripción del BSE debe dar cuenta en qué consiste la vida de la persona en cuanto a lo que experimenta y hace. 2. Nivel de la conciencia. Estamos conscientes de esos aspectos constitutivos de la vida de maneras que pueden ser más o menos apreciativas del carácter valioso de esas AVEXPR. Al vivir una EX o un PR, o emprender una AV, estamos conscientes de nuestras acciones y hacia qué se dirigen. Parte de la especificación del BSE debe ser a este nivel. La conciencia de una persona puede ser de calidad más baja o alta. P. ej. si estoy atento y absorto en lo que es bueno de la AV en la que estoy involucrado, entonces mi BSE será mayor que la persona que no lo está. A este nivel el BSE es sobre cómo nos percatamos del mundo, incluyendo nuestras AV. Tal conciencia debería ser apropiadamente apreciativa e involucrar emociones y humores, incluso felicidad. Cualquier narrativa sobre el BSE debe interesarse en la calidad de la conciencia. 3) Nivel de las relaciones. Las AVEXPR que constituyen una vida son de naturaleza esencialmente relacional. En nuestra vida activa y de experiencia interactuamos con cosas y personas. El sentido de nuestras AV se refiere especialmente a otras personas. Toda narrativa del BSE debe incluir este nivel. 4) Nivel de la autoconciencia. En estas AVEXPR estamos conscientes de nosotros mismos; somos autoconscientes. Es otro aspecto ineludible de la vida que necesita ser incluido en cualquier narrativa del BSE. Hasta aquí, recapitulan TGG, hemos presentado 4 aspectos de la vida humana que cualquier narrativa del BSE debe incluir. Son rasgos del vivir hacedores de lo bueno. Algo así como formas a priori del BSE. En cada uno necesitamos describir un conjunto de estados VNI del serestar y especificar los criterios pertinentes. Cada uno requiere criterios de evaluación irreductiblemente diferentes y, por tanto, son genuinamente independientes entre sí, incluso si están enlazados causalmente. Cuando especifiquemos los criterios pertinentes para cada uno de los 4 aspectos, estaremos cerca de haber comprendido el marco conceptual requerido y se preguntan si han dejado fuera algún elemento esencial o si están todos los elementos de un marco conceptual completo. Nos recuerdan que los 4 aspectos son separables sólo de manera abstracta, pues en la vida cotidiana están entrelazados. Remiten al capítulo 2 que discute un posible 5° aspecto: la idea de no instrumentalizarnos a nosotros mismos.