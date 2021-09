Los sondeos son tendenciosos; dejan fuera a la mayoría; no se hacen a ras de suelo.

Creo que aún no es tiempo. Sigue estando vigente aquello de que el que se mueve no sale en la foto . Por lo general las encuestas las mandan hacer los interesados.

En ocasiones no sabemos ni quién hace la encuesta, sobre todo cuando es por teléfono.

He visto muchas encuestas sobre la sucesión de 2024, pero nunca he sido consultado.

Tania Ramírez / CDMX

Es evidente que los equipos de los suspirantes empiezan a querer posicionar a sus candidatos. Lo prudente es no acelerarse y seguir trabajando para consolidar la transformación que tanto necesitamos.

Genaro Taddei / Hermosillo

Es muy pronto para pensar en algún candidato, démosles la oportunidad de trabajar y ver sus resultados. Por sus hechos los conoceréis.

Hermilo Pérez / CDMX

Prematuro. La gente del gabinete puede dimitir o ser cesada en cualquier momento.

Marco Antonio Aviña / La Piedad Michoacán

Las encuestas telefónicas son las peores; son fácilmente manipuladas pues ya tienen sus sectores seleccionados para las respuestas que esperan.

Javier Cid /CDMX

El Foro México

Los sondeos reflejan los deseos de quienes las ordenan. No son muy confiables.

Miguel Ángel Bustamante / CDMX

No me han consultado; si lo hacen responderé, si se identifican, porque a veces son robots los que llaman. Para mí no son confiables.

Murillo Pacheco Fernando / Zapopan Jalisco

La oposición está muy preocupada por los avances del gobierno, pese a la pandemia y trata de atacar a los candidatos anticipadamente.

Luis Martín Ángeles Lozano / CDMX

Además de tendenciosas o cuchareadas, es muy prematuro identificar al futuro candidato de Morena, ya que seguirán sucediendo logros y fracasos de los aspirantes.

Joel Quintero E. / Guadalajara

Los sondeos se han ido desvirtuado de su propósito; difícilmente cree uno en ellos. No son independientes; se venden al mejor postor.

Gabriela Rojas H / CDMX

En encuestas aquí, el que paga manda, es decir, son estudios a modo. Las que no se difunden son las verdaderas, que no convienen al pagador.

José Alejandro Coeto Flores / Tuxtla Gutiérrez

La carrera por saber quién ganará en 2024 es preocupación de muchos. Sobre todo, de la derecha; corruptos que ansían regresar al poder para seguir saqueando el país.

Daniel Garcia Granados / Chimalhuacán

