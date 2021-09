Celebró también que ya no se lleve a cabo el pacto, pues “los jugadores, como cualquier otra persona que trabaja en una empresa, son empleados, no son propiedad de los clubes.

Mario Trejo, ex directivo de Pumas y del extinto Veracruz, consideró que la multa llegó un poco tarde, pues el llamado pacto de caballe-ros se estableció desde hace muchos años, yo me pregunto cómo es que ahora, después de tanto tiempo, se incómoda la Cofece .

Lamentó que no se resarcirán las conductas indebidas contra los afectados, sobre todo las jugadoras que ganaban sueldos tan bajos .

La abogada en derecho deportivo y laboral Noemi Monroy dijo que la resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra los clubes mexicanos es válida pero tardía . Apuntó que desafortunadamente la Liga Mx y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no dieron a conocer si implementarán nuevas prácticas para erradicar realmente el pacto de caballeros y la brecha salarial de género .

Los futbolistas deben tener derechos y obligaciones, y entre sus derechos, que es muy valioso, está el poder contratarse con quien ellos decidan, no depender del equipo a donde los manda el patrón.

El daño está hecho

El entrenador Sergio Bueno opinó que ojalá en adelante, las contrataciones de los jugadores se lleven a cabo con transparencia y justicia tanto para los futbolistas como para los equipos .

Mencionó que el pacto de caballeros perjudicó el desarrollo de varios futbolistas. El daño ya está hecho, hubo afectaciones, se sabía de las malas prácticas en cuanto a los contratos laborales, y esto significó una barrera total y absoluta para los jugadores, fue cortarles las alas y quitarles la libertad de desarrollarse , comentó

Ana Paola López, integrante de Pachuca, señaló en redes sociales que eran conocidas las acciones arbitrarias en la Liga Mx Femenil. “Cuando querías negociar contrato, salían a colación prácticas más justas.