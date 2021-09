Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 23 de septiembre de 2021, p. 20

Ayer se constituyó formalmente, en un hotel de la Ciudad de México, la Plataforma por la Refundación del PRI , Corriente Nacional de Opinión y Expresión Política, al interior del tricolor, integrada por militantes , ex dirigentes, ex legisladores y ex funcionarios de ese partido, con el objetivo de refundar a ese instituto político y frenar, aseveraron, “las prácticas autoritarias, sin precedente, del gobierno federal que ha usado mecanismos e instancias para cooptar, extorsionar, intimidar, chantajear y captar”, con ánimo electorero.

Acercamiento sospechoso