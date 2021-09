Arturo Sánchez Jiménez

Jueves 23 de septiembre de 2021

México está preparado para responder a los alegatos que presentarán a finales de noviembre las empresas productoras de armamento para intentar que se deseche la demanda por prácticas comerciales negligentes que interpuso en su contra el gobierno mexicano, aseguró ayer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

El pasado 4 de agosto, México acusó ante una corte federal de Massachusetts a los mayores fabricantes de armas estadunidenses, como Smith & Wesson, Brands Inc, Sturm, Ruger & Co and Glock Inc, de no asumir su responsabilidad y abastecer a los grupos criminales mexicanos del arsenal que provoca decenas de miles de muertes en México cada año.

Al participar en un foro virtual organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, Ebrard y Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE, dijeron esperar que les pidan desechar la demanda con el argumento de que un gobierno extranjero no puede presentar una denuncia en una corte estadunidense, y alegarán que gozan de inmunidad, mientras México argumentará que sufre daño directo por su negligencia.