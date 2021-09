Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de septiembre de 2021, p. 5

Frente a las causas del creciente flujo migratorio en dirección a Estados Unidos, ya basta de discurso, ¡ya hace falta la acción! , reclamó el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno de aquel país. En su conferencia matutina de ayer, conminó a Washington a brindar esperanza a quienes buscan el bienestar de sus familias. Ya se requiere una integración económica, con respeto a las soberanías, pero pensando de manera distinta, no con medidas coercitivas .

La crisis humanitaria manifiesta en el tránsito de familias enteras de ciudadanos centroamericanos y caribeños por el país, es foco permanente de atención para el mandatario, quien externó confianza en que el gobierno del presidente Joe Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo; que haya bienestar, porque ese es el origen, esa es la causa de la migración, la falta de oportunidades, de empleo, que haya salarios justos .

Así, subrayó el respeto a la soberanía y la determinación estadunidense, no obstante, cuestionó con ironía: ¿Qué, no podrá el Senado de Estados Unidos aprobar este programa o se van a llevar estudiándolo un año, discutiéndolo, analizándolo? Ni 10 por ciento de esa cantidad (se ha invertido). Desde que estamos nosotros había el compromiso de que iban a invertir 4 mil millones (de dólares): 2 mil para Centroamérica y 2 mil para México. ¡Imagínense, si me hubiese yo quedado parado esperándolo, me hubiese yo cansado; no ha llegado nada, nada! Entonces, ya basta de discurso, ¡ya hace falta la acción!