Haitianos que escaparon de los agentes contaron que éstos entraron al auditorio de Zaragoza, los encañonaron y los obligaron a subir a vehículos. Entraron con armas, nos gritaron; hay (entre los arrestados) niños de meses, embarazadas. ¿Por qué nos tratan así? No nos avisaron nada, somos humanos también, como ellos , gritó una migrante que se negó a abandonar el recinto.

El martes, autoridades de México y Estados Unidos acordaron en Eagle Pass, durante una reunión que calificaron de emergencia , asegurar a extranjeros que no acrediten su estancia legal en México, y deportarlos.

La intención es despresurizar las zonas cercanas al río Bravo y los sitios donde los indocumentados se han establecido. Hay riesgos epidemiológicos que corren tanto ellos como los habitantes de Acuña , afirmó un funcionario de la Secretaría de Gobierno de Coahuila.

Ante estos operativos y las repatriaciones que se han llevado a cabo, los haitianos que están varados en la frontera de Coahuila con Estados Unidos buscan dialogar con las autoridades migratorias mexicanas, en busca de regularizar su situación en territorio nacional.

Regresar a Haití es condenarnos a muerte; no hay seguridad en ningún lado, no hay comida, ni trabajo, ni atención médica. Queremos quedarnos en México y llegar a Estados Unidos para trabajar; no queremos hacerle daño a nadie , dijo Claudia, quien estaba acompañada por su hija, de unos cuatro años de edad.