¿Cómo se llama la obra? Los reguladores siguen sometidos a las empresas reguladas. López Obrador dice que es obsesivo y no le gusta delegar. Ojalá siguiera la pista a este asunto hasta el final, porque fueron muchos los afectados por la caída del sistema y la compensación ofrecida por el banco es ridícula.

2. Informó que el problema se debió a una falla interna del sistema. No se disculpó. Compensaría a sus clientes si compraban algo. Les bonificaría 1 por ciento en sus compras usando su tarjeta de débito. Por ejemplo, en una compra de 300 pesos les haría una bonificación de 3 pesos. Si usaban una tarjeta de débito digital, sería de 2 por ciento. Y si empleaban tarjas de crédito, físicas o digitales, los indemnizaría con puntos.

1. El domingo 12 de septiembre, víspera de las festividades de la Independencia nacional, se cayó el sistema de BBVA-Bancomer. Dice que tiene más de 20 millones de usuarios, la mitad son digitales. No pudieron disponer de dinero en los cajeros automáticos ni hacer operaciones en su aplicación de Internet.

La tercera

La FGR anunció que volverá a solicitar (tercer intento) las órdenes de aprehensión contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios que desde el Conacyt autorizaron el financiamiento de 244 millones de pesos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (Fccyt). Los jueces no han hallado suficientes elementos para actuar en su contra, pero si son responsables, deberían responder por cualquier ilegalidad que hayan cometido. ¡Si el mismo empeño pusiera la fiscalía para detener y llevar ante un juez a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a Mauricio Toledo, a Miguel Alemán Magnani, a Laura Bozzo, a Inés Gómez Mont y mostrarnos cuando menos en foto de celular a Emilio Lozoya!

Ombudsman social

Asunto: quincenas atrasadas

Le comento la difícil situación que prevalece para los empleados de jardines de niños, estancias infantiles y oficinas del sistema municipal DIF Naucalpan. Les adeudan las quincenas de agosto y la primera de septiembre. (La alcaldesa es Patricia Elisa Durán Reveles.)

Lic. Artemio Ortiz /Naucalpan (verificado por teléfono)

R: ¿Es la alcaldesa que recién celebró su boda con un fiestorrón de más de 100 invitados?

Twiteratti

Quieren que en Guanajuato no haya violencia pero no quitan a su eterno fiscal. ¿Qué acuerdos oscuros hicieron con este fiscal para aún tenerlo ahí? La violencia ya escaló a terrorismo y él sigue. Ah, pero eso sí, quieren que el Presidente les resuelva todo y pues no es así.

Escribe @BibiMonteroDR

