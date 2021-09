Juan Carlos G. Partida y Javier Santos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 23 de septiembre de 2021, p. 31

Guadalajara, Jal., Un juez vinculó de nuevo a proceso por el delito de tortura al ex comisario José Manuel N y a la ex comandante María Guadalupe N, ambos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, detenidos el año pasado acusados de provocar la muerte del albañil Giovanni López tras arrestarlo por no portar cubrebocas.

Luego de desechar un amparo que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso que un juez dictó en su contra el 10 de junio de 2020 por el delito mencionado, el juez también ratificó la prisión preventiva para ambos como medida cautelar mientras dure el proceso.

En aquella ocasión, la Fiscalía del Estado logró que tanto la comandante como el comisario fueran sometidos a proceso después de que el Ministerio Público aportó datos de prueba suficientes que los relacionaban con la tortura que derivó en la muerte de un joven (Giovanni López) , informó la institución.

El homicidio a golpes de Giovanni, cometido el año pasado mientras estaba detenido, derivó en violentas protestas en Guadalajara, que incluyeron la quema de dos patrullas y la vandalización del palacio de gobierno, lo que desencadenó una represión policial en la que hubo detenciones indiscriminadas con uso excesivo de la fuerza.