Aunque no sea la Libertadores también ayuda en lo deportivo. Quizá no es tan atractivo, pero sales de jugar con los mismos equipos y te enfrentas a otra liga con un tipo de futbol diferente y puedes crecer , aseguró.

Llegado el momento, habrá que dosificar las cargas y tener un plantel extenso, recurrir a jugadores de la Sub-20, para no arriesgar el estado físico y se pueda estar en el mayor nivel posible , dijo en conferencia sobre el nuevo certamen.

El zaguero de Cruz Azul Adrián Aldrete reconoció que con el cambio de formato de la Leagues Cup se deberá tener cuidado para no sobrecargar a los jugadores con tantos partidos. Aunque destacó la jerarquía de la Copa Libertadores, indicó que es complicado disputarla.

Al ser cuestionado si valdría la pena sacrificar lo deportivo por las ganancias económicas esperadas de la Leagues Cup, Aldrete destacó las complicaciones por la logística de los largos recorridos a Sudamérica.

La Copa Libertadores es complicada por los recorridos, no es lo mismo jugar entre sudamericanos a que un mexicano haga viajes de siete u ocho horas. De las finanzas no tengo idea, pero la logística no es la más viable cuando son trayectos tan largos para un partido. .

Después de romper una racha de cuatro duelos sin ganar luego de vencer el domingo a Querétaro, La Máquina busca mantener el buen paso cuando visite el viernes al Puebla.