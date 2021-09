▲ No fuimos aceptadas de modo muy amable en la lucha, pero afortunadamente las jovencitas vienen con otra mentalidad, el feminismo las hizo más seguras, señala la legendaria gladiadora (de rodillas) que cumplirá 40 años sobre los cuadriláteros. Foto cortesía Lady Apache

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de septiembre de 2021, p. a10

¿Por qué no hay mujeres que sean ídolos en la lucha libre mexicana? Hombres legendarios del cuadrilátero abundan. Cada década tiene al menos un puñado de ellos y existen una media docena de nombres inolvidables por época. Los antiguos álbumes infantiles de estampas sobre el pancracio sólo tenían rostros enmascarados o al descubierto, pero exclusivamente masculinos. Parece extraño, si se revisan las revistas de antaño, aparecen sin excepción fotos de mujeres en leotardos entallados y brillantes, volando desde las cuerdas, aplicando llaves con la misma furia que sus compañeros, en pose amenazante o coqueta. El registro de la primera mujer en ejercicio de este oficio en nuestro país es de 1935, con Natalia Vázquez en la Arena México. Ellas han estado ahí siempre, pero a la sombra.

“¿Por qué no hay una Santa?”, se pregunta divertida Sandra González, conocida con el histórico nombre de Lady Apache, cuyo recorrido por la lucha libre inicia hace 35 años. Precisamente en 1986, cuando hicieron a un lado un veto discriminatorio que provenía de 1952, durante la administración del regente de hierro en la Ciudad de México, Ernesto Uruchurtu, quien consideraba que las mujeres debían ocuparse en actividades más adecuadas a lo que concebía aquel funcionario como femenino.

Décadas de anonimato

No existen propiamente ídolos femeninos, pero hemos estado presentes en toda la historia de la lucha , dice Lady Apache; “no digo conocidas, que eso hay por montones y en las arenas el público las reconoce. Me refiero a algo como el Santo o Blue Demon. ¿Por qué no hay? La respuesta es por el machismo”.

Durante tres décadas las mujeres no pisaron las arenas en la Ciudad de México. Lo más cerca que podíamos estar era en el Toreo de Cuatro Caminos , recuerda. Mientras otros gladiadores se hacían legendarios en la Arena Coliseo y la México, ellas tenían que buscar foros en otras plazas de la República. Pero ahí seguían, dando la lucha aun en el anonimato.

No fuimos aceptadas de modos muy amables , confiesa Lady Apache; “ni los empresarios ni el público, mucho machismo, en las arenas no faltaba el tipo que nos decía que éramos ‘prófugas del metate’. Pensaban que nos ofendían, pero nos daban más valor. Aún hoy no falta el compañerito que se pasa de listo. Pero afortunadamente las jovencitas que han llegado vienen con otra mentalidad, el feminismo las hizo más seguras y en dos por tres los mandan a la goma. Hay que aprovechar esto en beneficio de las mujeres”.

Dicen que no existe medio más brutal para vivir que la lucha libre, una frase que se le atribuye a otra icónica gladiadora mexicana de la década de los años 70, Lola González. Lady Apache coincide totalmente, pero agrega que este oficio es todavía más hostil con las mujeres. Son demasiadas contiendas las que ellas tienen que soportar en la lucha libre en México.

Con la bota en el cuello