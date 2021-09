El pintor describe su reacción al conocer Gloriosa victoria: “fue impactante y revelador ver el paisaje de Guatemala pintado por alguien que no era de aquí. Me inspiró a querer ser artista y me consolidó como tal. Admiré la sensibilidad de Rivera por abordar nuestra historia y denunciar lo que estaba pasando.

La pieza –continuó el artista guatemalteco– se encuentra ahora en el Museo Pushkin, en Rusia. Fue trasladada a México y a Guatemala por un periodo corto y regresó en 2009, desde entonces se ha expuesto un par de veces bajo la categoría de pintura moderna , pero en la actualidad no está en exhibición en aquel recinto, sino en las bodegas, no aparece en la página web y no hay acceso al público.

“Decidí recrear la pieza con mi técnica, con la intención de superar la materialidad de la pintura, pues considero que ya no es necesario que tengamos la obra original en físico. Es como traerla de vuelta. Me interesa mandar este mensaje, no con la idea del romanticismo que tiene el muralismo mexicano ante la historia, sino, más bien, proponer nuevas formas de politizar el lenguaje contemporáneo.

Cuando me mudé a México, hace cuatro años, me surgió la idea de que los objetos no pueden existir por sí solos. La pintura no sólo es pintura, sino tiene la posibilidad de politizar el paisaje y el material que lo conforma. Es como el muralismo popular que tiene una función muy específica, no sólo se trata de cubrir las paredes y protegerlas, sino es hablar sobre los mitos. De alguna forma, el mural entra dentro del diálogo con los monumentos. De eso que me percaté con esta obra.

¿Una pieza creada en 1954 es relevante en nuestro tiempo?, se pregunta Franco, quien resalta que la frontera entre Estados Unidos y Guatemala comienza en México, lo cual se refleja en la migración y las imposiciones del gobierno estadunidense por frenar el flujo. Necesitamos piezas y objetos que nos recuerden que entre nosotros no somos enemigos, esa era la intención de Rivera .

A diferencia del muralista mexicano, Arocha colocó rostros casi en blanco, con la idea de que los políticos en la actualidad ya no son personajes relevantes. Asimismo, cambió el color de los plátanos, antes verdes y ahora maduros, para significar el paso del tiem-po, explicó.

Afirmó que han cambiado los nombres, escenarios, las técnicas de representar la historia; sin embargo, la esencia, las dudas filosóficas aún cobran relevancia y eso tiene que estar en nuestro discurso.

–¿Por qué la muestra se llama Ruinas del futuro?

–Fue un pensamiento que surgió durante la pandemia. Aproveché que no había nadie en las calles y podía salir a robar pintura tranquilo; jamás había visto vacía la Ciudad de México. Ver gente y de repente no verfue como presenciar ruinas; si en un futuro desaparecemos, ¿qué es lo que queremos que sobreviva? ¿cuáles serían nuestras ruinas?

La Galería Enrique Guerrero se ubica en la calle General Juan Cano 103, colonia San Miguel Chapultepec, primera sección. La entrada es libre de lunes a viernes de 10 a 19 horas, los sábados de 10 a 14 horas y cierra los domingos.