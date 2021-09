De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 23 de septiembre de 2021, p. 35

El alcalde de Iztacalco, Armando Quintero Martínez, encabezó la conclusión exitosa del programa de sustitución de luminarias con nueva tecnología LED, con el que se instalaron 26 mil 750 en las vías secundarias de esta demarcación con la finalidad de mejorar el alumbrado en beneficio de sus habitantes.

La instalación de este tipo de luminarias es una inversión que hará que Iztacalco ahorre dinero en el consumo de energía eléctrica, ya que las lámparas anteriores, al ser ya muy viejas, iluminaban mal y significaban un alto costo en los pagos por consumo eléctrico para la demarcación, por lo que se hizo del conocimiento de la Comisión Federal de Electricidad del cambio por los focos con tecnología LED, mexicanos, y que tienen un menor consumo de energía , señaló Quintero Martínez.

El funcionario aseguró que otro de los beneficios que dejará esta acción de gobierno es el fortalecimiento de la seguridad pública, ya que al haber más lugares iluminados se consolida la prevención de delitos al eliminarse zonas de penumbra por donde ahora las y los iztacalquenses pueden transitar con mayor seguridad.

Labor en beneficio de los habitantes de la alcaldía