Sigue: “La pandemia desembarcó en el país en uno de los peores momentos de su historia económica, después de la pobreza, la destrucción de los cuatro años de los grupos económicos y el FMI, con multiplicación de la indigencia y la desocupación. Y para peor, una campaña electoral descafeinada, siguiendo directivas de imagen y de los focus group, sin gente. Y el peronismo sin calle, no es lo mismo”.

Así las cosas, el jueves 16 Cristina sacó el látigo y Alberto se cubrió la cabeza: “Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita (nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa), debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el presidente de la nación […].”

Sigue: “[…] Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por tanto, en el conjunto de la sociedad […]. No lo dije una vez…me cansé de decirlo […]. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo con las encuestas, íbamos a ganar ‘muy bien’ las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era ‘no leo encuestas… leo economía y política y trato de ver la realidad’”.

A pesar de la frontalidad y dureza, la extensa misiva de Cristina termina con un firme llamado a la defensa de la institucionalidad: “Sólo le pido al presidente […] que honre la voluntad del pueblo argentino”. Y es que la eventual ruptura entre un gobernante autopersuadido de ser una suerte de Felipe González rioplatense y la lideresa indiscutida del pueblo argentino sería fatal para el país.

Del testimonio de una fiscal de mesa en la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo donde el FdT perdió las Paso (aunque la verdad verdadera se conocerá en las legislativas de noviembre). En la fila, cuatro señoras humildes. La primera entra al cuarto oscuro y, minutos después, sale del recinto y se dirige a los fiscales: No encuentro a Cristina . Por obvias razones, los fiscales callan. La señora insiste: ¿Dónde está Cristina? Un joven se acerca, susurrándole al oído: Cristina no es candidata . La señora responde: ¿Que no es candidata? Y las tres que la acompañaban, exclaman al unísono: ¡Ah! ¡Si Cristina no es candidata, nos vamos!