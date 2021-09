E

s la crónica del declive de la memoria. Libro sobre dolorosos meses y días en que Gabriel García Márquez fue perdiendo su prodigiosa memoria y, lo más doloroso, era consciente de la devastación que se aproximaba. Gabo y Mercedes: una despedida, nos hace partícipes de momentos muy íntimos, el principal de todos es cómo se vivió en casa del genial escritor su pérdida paulatina de salud y recuerdos.

Rodrigo García, hijo de García Márquez y Mercedes Barcha ha querido firmar la obra con su nombre y el apellido paterno, y no referir el materno. Tal vez porque buscaba no ser identificado como hijo de la famosa pareja y así tener a su favor la genealogía que podría granjearle simpatías de los posibles lectores antes de que abriesen el libro. La decisión, me parece, va en el sentido antes mencionado y para nada es desaire a Mercedes, sobre quien el autor se refiere en varios lugares de la obra con admiración, profundo agradecimiento y rendido amor.

Por cuestiones existenciales me remeció el alma la parte en que Rodrigo García cuenta cómo Gabo sabía, en momentos de lucidez, que la memoria se le estaba desvaneciendo: “Mi padre estaba plenamente consciente de que la memoria se le esfumaba. Pedía ayuda con insistencia, repitiendo una y otra vez que estaba perdiendo la memoria. El precio de ver a una persona en ese estado de ansiedad y tener que tolerar sus interminables repeticiones una y otra vez es enorme. Decía: ‘Trabajo con mi memoria. La memoria es mi herramienta y mi materia prima. No puedo trabajar sin ella, ayúdenme’, y luego lo repetía de una u otra forma muchas veces por hora y por media tarde. Era extenuante. Con el tiempo pasó. Recobraba algo de tranquilidad y a veces decía: ‘Estoy perdiendo la memoria, pero por suerte se me olvida que la estoy perdiendo’ o ‘Todos me tratan como si fuera un niño. Menos mal que me gusta’”.