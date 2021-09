En conferencia, el especialista reconoció que los exámenes que dan resultados en 15 minutos pueden arrojar falsos negativos, es decir, que la persona tiene la infección, pero no es detectada en el estudio. Por eso es recomendable repetirlo en los siguientes tres a cuatro días, en particular cuando el individuo sabe que estuvo cerca de un caso confirmado de Covid-19.

Aun así, se debe mantener como una de las principales herramientas para la identificación de personas portadoras de la infección con o sin síntomas, sobre todo si estuvieron en contacto con un enfermo de Covid-19. El protocolo debe consistir en aplicación de la prueba, identificación de contactos y aislamiento para cortar las cadenas de transmisión, indicó Jáuregui Cruz.

En relación con la estrategia seguida en México en la realización de pruebas de detección, aseguró que no hemos alcanzado el ideal porque no ha habido completa disponibilidad de los equipos y materiales para llevarlas a cabo. De hecho, al inicio de la pandemia no se contaba más que con las pruebas de biología molecular, las cuales se procesan en laboratorio, son más caras y los resultados se tardan de dos a tres días.

Ahora, con mayor conocimiento sobre el coronavirus, las autoridades sanitarias han reconocido que las pruebas de antígenos coadyuvan en el manejo y control de Covid-19. Hay avances, pero se debe hacer un uso racional de estas herramientas, insistió el especialista.