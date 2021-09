De acuerdo con académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), serían 31 los acusados, entre los que están el ex director del Conacyt Enrique Cabrero Mendoza, quien recientemente fue designado integrante de la Junta de Gobierno dela UNAM, así como el ex rector de la UAM Luis Mier y Terán y la profesora de esta casa de estudios Gabriela Dutrénit Bielous.

Según han denunciado organizaciones gremiales de las instituciones donde laboran los imputados, la investigación estaría relacionada con los recursos que el Conacyt entregaba al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Fccyt), una asociación civil que durante el sexenio pasado recibió más de 287 millones de pesos.

Apenas en julio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo promovido por los ex directivos del Fccyt, impugnando el recorte de su presupuesto. Los ministros avalaron este ajuste señalando que la disminución de los recursos con los que debe operar el Foro Consultivo Científico y Tecnológico no tienen incidencia en la esfera jurídica de la quejosa, al no afectar su participación en la creación científica, pues el foro no es un ente en el que se produce el conocimiento científico .