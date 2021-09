Citó de nuevo una reciente resolución judicial que ordena al gobierno pagar mil millones de pesos a una contribuyente. Me duele hasta el alma, lo más profundo , expresó, porque los juzgadores no propusieron reponer el procedimiento para revisar el expediente a fondo.

Y les hago un llamado respetuoso, fraterno, cariñoso, a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), me tocó a mí proponer a tres (integrantes de ese órgano) de primera, dos mujeres y el maestro Bátiz, un hombre íntegro, recto; las dos mujeres, abogadas de prestigio, pero no los escucho, no sé nada de ellos .

No me lavo las manos como Poncio Pilatos , dijo, pero al país no le conviene que el Presidente de la República tome postura de un asunto tan polémico, de un tema que confronta, por lo que desde hace tiempo procuro no opinar .

Más adelante, refrendó su criterio de no iniciar ni alentar demandas contra los ex presidentes de la República, aunque aclaró que tampoco tapará los asuntos en curso.

En ese sentido, dijo que corresponde a los denunciantes, por ejemplo de los expedientes contra el ex presidente Calderón, pugnar por una resolución en instancias nacionales e internacionales.

Pero a los que sí defendió ampliamente fue al general Jens Pedro Lohmann, director de Administración y Finanzas del Issste, y a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ante preguntas relacionadas con presuntas irregularidades en las instancias que encabezan.

López Obrador se reunirá el viernes con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa y el fin de semana visitará refinerías incluidas en el plan de modernización del sector.