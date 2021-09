César Arellano García

Óscar Damián Sosa Castelán, ex candidato a la presidencia municipal de Tulancingo, Hidalgo, promovió un nuevo recurso de amparo contra la omisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de proporcionarle copias de la investigación que abrió en su contra la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) dentro de la carpeta FED/SEIDF/UNAI-CDMX/620/20, motivo por el cual congeló sus cuentas bancarias.

El juez federal no concedió la suspensión al hermano de Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato y ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) vinculado a proceso por delincuencia organizada en septiembre del año pasado, porque no la solicitó, sólo fijó la audiencia constitucional para el viernes, donde decidirá si le concede o no la protección de la justicia federal.

Sin embargo, el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal pidió a las autoridades correspondientes rendir su informe justificado en un plazo de 15 días a partir de publicada esta resolución, en caso de que el acto reclamado sea cierto, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de 100 unidades de medida y actualización. Además, tendrán que exponer razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad del acto reclamado, para lo cual deberá acompañar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.