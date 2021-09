Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de septiembre de 2021, p. 7

La estrategia contra la violencia y la inseguridad puesta en marcha por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador funciona y avanza hacia la construcción de la paz en el país, reto que demanda corresponsabilidad y trabajo conjunto, sin distingo de colores, sostuvo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Acompañada por todos los integrantes del gabinete del ramo, compareció ante el pleno del Senado para la glosa del tercer Informe presidencial, donde refrendó que llegó a esa dependencia no a ganar una guerra, sino a ganar la paz ; dio cifras sobre los avances en el combate a la criminalidad y destacó que decir abrazos no balazos no significa que estemos cruzados de brazos .

Esto último, en respuesta a la intervención virulenta, llena de descalificaciones, de la senadora Lily Téllez, quien en nombre del PAN sostuvo que todo es un fracaso y que es “perversa esa frase de abrazos no balazos . Entre gritos y gestos teatrales, sostuvo que la Guardia Nacional es el grupo de edecanes más caro que ha tenido este país .

Serios, los secretarios de la Defensa Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, estuvieron sentados en el podio junto con Rosa Icela Rodríguez y la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, al igual que el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

La titular de la SSPC mantuvo siempre la tranquilidad y la mesura. Desde su intervención inicial, dijo que aunque la mayoría de los delitos muestran tendencia a la baja, hay retos por delante, como erradicar el homicidio doloso, que actualmente se concentra en seis estados, y bajar la alta tasa de feminicidios, que aumentó 11.9 por ciento en los seis primeros meses del año.