Mientras, el gobernador Jaime Rodríguez pidió a la ciudadanía respetar a los cientos de migrantes que se encuentran en la entidad. Están buscando sobrevivir, no debemos asustarnos ni denostarlos, son gente como nosotros, humanos. Son gente que tiene que tener respeto por un país que les está dando cabida, y que hagan caso a la ley .

Agregó que su administración no cuenta con recursos para apoyar a los indocumentados. No tiene dinero el Instituto (Nacional) de Migración, los gobiernos no tenemos dinero para enfrentar este tipo de contingencias .

Aguardan en El Paso

El juez de El Paso Ricardo Samaniego expuso que alrededor de mil 500 haitianos llegaron en aeronaves desde el pasado fin de semana a esa ciudad y son retenidos en instalaciones de la CBP, que esperan recibir a otros 500 diariamente, para expulsarlos bajo la ley de salud pública conocida como título 42, que acelera las deportaciones y no considera las solicitudes de asilo, con la justificación de la pandemia de Covid-19.

Asimismo, policías municipales de la capital de Chihuahua rescataron a dos migrantes guatemaltecos adultos y a un hondureño menor de edad, a quienes retuvieron en una vivienda dos indocumentados procedentes de Honduras, que fueron acusados de privación ilegal de la libertad.