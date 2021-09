Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de septiembre de 2021, p. 3

Acuña, Coah., Agustín es un haitiano que recorrió más 8 mil kilómetros por tierra desde Chile hasta el norte de Coahuila. Quiere llegar a Estados Unidos y tratar de conseguir la residencia. Dejó a su familia en Puerto Príncipe y busca el sustento para mantenerla. Se aventuró al viaje al escuchar que el vecino país del norte esperaba en la frontera la llegada de caribeños para ofrecerles trabajo y alojamiento.

Luego de la oleada de más de 17 mil migrantes que la semana anterior saturó la ribera del río Bravo en Acuña y Piedras Negras, el fin de semana la policía del estado reportó la detención de 38 camiones en los cuales viajaban más de 500 migrantes, en su mayoría de Haití. Fueron interceptados para evitar que llegaran a la frontera con Texas, pero siguieron su camino a pie por la carretera federal 57 hasta Piedras Negras, y la 29 a Acuña.

En este municipio, los extranjeros improvisaron campamentos bajo el puente internacional del lado estadunidense, y diariamente cruzan la frontera hacia México para comprar alimentos y agua, además de conseguir algún empleo mientras las autoridades migratorias de Estados Unidos les dan cita para solicitar asilo político.

Agustín llegó a Chiapas y de inmediato solicitó su documentación como residente temporal, pero debido a la demanda de haitianos y de migrantes de otras nacionalidades le dieron cita el 11 de diciembre.