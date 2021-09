Reuters, Ap, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de septiembre de 2021, p. 2

Washington. Al enfrentar las presiones para detener la expulsión de migrantes haitianos, la Casa Blanca reiteró ayer que para el presidente Joe Biden son horrorosas y atroces las imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo intimidando a los caribeños que se aglomeraron debajo de un puente en Del Río, Texas.

No conozco a nadie que pueda ver ese video y no tener esa sensación , resumió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en declaraciones a CBS News. Creo que es importante que la gente sepa que esto no es lo que somos. Esa no es la administración de Biden-Harris y vamos a continuar por supuesto con esa investigación y llegar al fondo de lo que sucedió .

Silencioso desde el inicio de la crisis, Biden se expresó al margen de la asamblea general de Naciones Unidas. Vamos a tomar el control de la situación , sostuvo sin dar más detalles.

“Lo que vi representado en aquellos individuos a caballo, tratando a seres humanos de esa manera, fue horrible (…) Los seres humanos nunca deben ser tratados de esa forma”, aseguró la vicepresidenta, Kamala Harris, al tiempo que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo sentirse horrorizado por esas imágenes.

Mayorkas declaró que las fotos que he visto me perturbaron profundamente y prometió que habría una investigación. Reiteró que 600 empleados de Seguridad Nacional se han trasladado a Del Río. Agregó que pidió ayuda al Pentágono para realizar una de las expulsiones más rápidas y de mayor tamaño de migrantes y refugiados en las últimas décadas.

Mayorkas negó que se trate de una crisis , es una situación desgarradora y un “reto tremendo (…) De ninguna manera minimizo el problema humanitario que representa, pero quiero decir claramente que sí tenemos un plan para enfrentarlo”.

Al hablar ante el Senado, Mayorkas aseguró tener un plan y ponerlo en obra para desmantelar el campo de migrantes de Del Río. Aumentamos el número de vuelos de expulsión hacia Haití y otros países , precisó.

Miles de personas han sido transferidas hacia centros de detención y expulsadas de Estados Unidos, con lo que quedan menos de 10 mil migrantes en el lugar, contra 15 mil de la semana pasada, según Mayorkas.

Ira bipartidista

Biden enfrentó ayer la ira bipartidista por el manejo del campamento fronterizo improvisado en Texas, con republicanos quejándose de que la seguridad fue laxa y los demócratas preocupados por la situación humanitaria, lo que el senador republicano Mitt Romney calificó de un desastre .

Para el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, se trata de una catástrofe épica , y en conferencia de prensa expuso: Cuando se tiene a una administración que renuncia a toda ambición de garantizar la seguridad de la frontera (...) se termina con un flujo de personas que cruzan el río Bravo.