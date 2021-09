Se le ha intentado poner letra, cierto. Encontré dos versiones en Youtube, pero como que no. Sin embargo, bien que de modo fragmentario y no necesariamente puntual. Yo recuerdo una tercera (en rigor seguramente primera respecto de las arriba mencionadas), más lírica y juguetona, que con sus lagunas pongo a continuación:

Alla viene mi suegra enojada / con un palo queriéndome dar / Ay qué diantres de vieja volada / ‘ta pensando me voy a dejar // Yo pinté un águila y se me voló / Yo pinté un águila y se me voló / con esperanzas sí sí / con esperanzas no no / con esperanzas sí sí / con esperanzas de casarme yo // Toma este pañuelo blanco / bordado de seda negra / que si tu papá se enoja / tu mamá será mi suegra // Ya pa’ allá ya pa’ acá / acurrúcate pichón / Ya pa’ allá ya pa’ acá / acurrúcate pichón // El sombrero de Agustín / se lo puso el chapulín // el sombrero de Agustín / se lo puso el chapulín // Diana diana para mañana / diana diana para hoy / Diana diana para mañana / diana diana para hoy .