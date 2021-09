A

la pléyade de la omnipotente propaganda anglosajona – The Economist, Financial Times, Reuters, The New York Times: vinculada con la banca Rothschild y el clan de los Clinton/Obama/Soros– no le debe gustar en lo absoluto la política menos globalista de la economista búlgara Kristalina Georgieva (KG), de 68 años, a quien se le fueron a la yugular por haber supuestamente alterado los índices globales para favorecer a China mediante los rankings fake del Grupo Banco Mundial (GBM) y el FMI.

KG fue vicepresidenta de la Comisión Europea, jefa ejecutiva del GBM –conglomerado de cinco organizaciones internacionales que proporciona empréstitos a los países en vías de desarrollo– y presidenta en funciones del GBM después de la renuncia intempestiva en 2019 del surcoreano médico y antropólogo Jim Yong Kim (JYK). Hoy KG se desempeña como mandamás del polémico FMI.

No es lo mismo que el GBM haya sido presidido por el ex secretario de Defensa Robert McNamara y el megahalcón y neoconservador strau-ssiano Paul Wolfowitz –diseñador de las guerras de Estados Unidos en Medio Oriente desde la Universidad Johns Hopkins– que por KG, más comprensiva a los países en vías de desarrollo.

Según la revista globalista neoliberal The Economist, KG, en ese momento segunda de a bordo del GBM, colaboró para alterar los rankings del reporte anual Doing Business, que sopesa las condiciones en 190 países, y así haber favorecido a China, Azerbaiyán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (https://econ.st/2XEVizO).

¿Por qué The Economist exime al surcoreano JYK de su responsabilidad mucho más verticalmente directa? Según Financial Times (17/9/.21), portavoz del globalismo neoliberal, el Comité de Ética (¡megasic!) del FMI revisa el asunto .

La investigación fue encargada al poderoso bufete legal WilmerHale (WH), cuyos hallazgos con dedos y dados cargados fueron publicados por GBM (https://bit.ly/3tVUx0Q), que ya optó por cesar la publicación anual del reporte Doing Business (https://bit.ly/3zAny3u).

¿No será, acaso, que tales índices ya no convienen a los intereses anglosajones del eje Wall Street/La City?