¿Rescatará de la quiebra el gobierno chino a la gigantesca inmobiliaria Evergrande? Si se hunde arrastrará a bancos y proveedores y dejará a centenares de miles de clientes esperando una vivienda. Creemos que Pekín sólo se vería obligado a intervenir si hay un contagio de gran alcance que provoque el fracaso de varios desarrolladores importantes y plantee riesgos sistémicos para la economía , según un informe de S&P con fecha del 20 de septiembre. Aparte del pago de intereses de dos bonos que tiene que cubrir en estos días, la inmobiliaria debe 1.6 millones de apartamentos a personas que han realizado depósitos en efectivo y puede tener problemas para entregarlos; adeuda miles de millones de dólares en efectivo a inversionistas que han comprado productos de gestión patrimonial y tiene problemas para devolverles su dinero hasta el punto de que les ha ofrecido darles apartamentos a cambio. El baño de neoliberalismo que se está dando la economía china le está cobrando un interés alto. Hay pena de muerte; no es raro que funcionarios públicos y empresarios de vez en cuando sean ejecutados cuando cometen delitos contra la economía. Si los ejecutivos de Evergrande se hubieran refugiado en México, aquí habrían conseguido un amparo de bajo costo, la fiscalía podría sacarlos del escenario por algún tiempo, como lo está haciendo con Emilio Lozoya, y les hubieran dado credencial de Vox México.

El director general del grupo bancario Citibanamex en esos años era Ernesto Torres Cantú. Formó parte de un grupo de empresarios que apoyó al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade. Fue remplazado por Manuel Romo en noviembre de 2019, tras el naufragio priísta. Dejó en el área de análisis a un grupo de economistas muy críticos con la actual administración. La víspera de la elección del 6 de junio publicó una opinión en el sentido de que si ganaba Morena se devaluaría el peso. Por cierto, no ocurrió. La institucion navega entre dos aguas. A principios de agosto pasado estuvo en México Jane Fraser, CEO a escala global y fue recibida en Palacio Nacional por López Obrador. Después del encuentro, la señora Fraser destacó que le reiteró al Presidente la disposición del grupo financiero a seguir contribuyendo en la recuperación de la economía del país, para beneficio de las comunidades y sectores más afectados por la crisis ocasionada por el Covid-19. ¿Y qué tal si devolviera una parte de los impuestos que le fueron condonados?

l 6 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 28 de la Constitución que prohíbe las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos . Fue una iniciativa del presidente López Obrador. En su nuevo libro A la mitad del camino y en una lámina presentada en su conferencia matutina, señala que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron condonados impuestos a empresas privadas por 143,615 millones de pesos, y con Felipe Calderón 45,402 millones. Ha venido criticando López Obrador el fallo de la Suprema Corte de Justicia que avaló la devolución de mil millones de pesos a Carmela Azcárraga, del clan Televisa, en un litigio fiscal. También expresó: A Banamex le condonaron 10,824 millones con Peña Nieto y 5,024 con Calderón. No hay ningún municipio en el país que tenga ese presupuesto .

Ayer compré en un Oxxo unas tortillas y me preguntaron que si donaba los 60 centavos de cambio, le dije al dependiente que nada más 10 y me regresara 50 centavos. Hay que hacer una propuesta a las autoridades correspondientes para que en lugar de seguir sangrando la economía popular, el redondeo se haga, pero los centavos los done la empresa preocupada por conseguir fondos para sus acciones humanitarias .

R: De acuerdo. ¿Dónde firmo?

Justin Trudeau gana las elecciones en Canadá, pero gobernará en minoría. Convocó estos comicios en busca de una mayoría, pero los resultados son parecidos a los de 2019 y el nuevo Parlamento será similar.

