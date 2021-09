David Brooks

Miércoles 22 de septiembre de 2021, p. 26

Nueva York., En su primer discurso como presidente ante el máximo foro mundial de gobiernos, Joe Biden proclamó que Estados Unidos ha concluido el periodo de guerra incesante y estamos abriendo una nueva era de diplomacia incesante , resaltó la cooperación internacional y el multilateralismo como la respuesta a los desafíos mundiales –marcando el claro contraste con su antecesor–, pero también dejó claro que su país sigue siendo el líder del mundo.

Por primera vez Estados Unidos no está en guerra , festejó Biden –aunque de inmediato críticos señalaron que Washington continúa operaciones bélicas en Irak y Siria y otras acciones de guerra en varios puntos del planeta– y afirmó que el poder militar debe ser nuestro instrumento de último recurso, no el primero. No debería ser usado como la respuesta a cada problema e incluso que no ayuda a combatir pandemias y otros retos trasnacionales.

Reiteró su consigna de que Estados Unidos está de vuelta en el ámbito multilateral, dando como ejemplo el retorno de su gobierno como miembro activo de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo de París sobre cambio climático, los esfuerzos multilaterales para rescatar los acuerdos antinucleares con Irán y en la península coreana, así como revitalizando viejas alianzas como la OTAN.

Pero, aseguró: “seremos el líder, sobre todo ante los grandes desafíos de nuestro tiempo: Covid-19, clima, paz, seguridad, dignidad y derechos humanos. Pero no lo haremos solos. Seremos líderes junto con nuestros aliados y socios y en cooperación con todos los que creen, como nosotros, que está dentro de nuestro poder enfrentar esos desafíos…”

Después de críticas del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y otros sobre la creciente tensión entre Estados Unidos y China, afirmó: “no estamos buscando una nueva guerra fría o un mundo dividido en bloques rígidos”.

Subrayó que al redoblar el poder de la diplomacia, se regresa a la posición de los dos estados como solución a largo plazo en el conflicto entre Israel y el pueblo palestino, y la necesidad de esfuerzos para resolver otros conflictos regionales y frenar sus costos humanitarios.