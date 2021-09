Para De Mateo, América Latina está inmersa en el centro de un juego geopolítico entre las dos economías más poderosas del mundo.

China es el principal socio comercial de varios países de AL y segundo de México. Al igual que EU quiere intensificar la relación comercial con la región, aunque por distintos motivos: los estadunidenses para detener la migración, y los chinos para más comercio, sobre todo de materias primas , explicó el especialista.

Falta estrategia

En el caso concreto de México, apuntó, China se ha dado cuenta que representa un trampolín para llegar a EU a un menor precio, pues enviar un producto desde su territorio enfrenta un arancel de 20 por ciento, mientras desde México lo puede hacer de manera libre.

China ya está invirtiendo en México, por ahora es poco, pero eso cambiará en los siguientes años para aprovechar el tema de los aranceles de EU.

Si bien China no esconde su interés de aumentar su relación con AL, para Dussel Peters el problema radica en la parálisis de los países de la región, pues por diferentes circunstancias ninguno tiene una estrategia a largo plazo para aprovechar los beneficios que puede ofrecer la mayor economía del mundo, medida por exportaciones e importaciones.