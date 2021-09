De la Redacción

Miércoles 22 de septiembre de 2021, p. a12

La selección mexicana no tuvo debut en el Campeonato Mundial de Voleibol femenil Sub-18 que se disputa en la ciudad de Durango, debido a que no se presentó su rival inicial, aunque venció después 3-0 a Canadá. El comité organizador informó que Nigeria y Camerún no llegaron al torneo, por lo que los resultados de esos países serán perdidos por 0-3. México compite en el Grupo A con Camerún, Serbia, Canadá y Polonia; en el B juegan Italia, Turquía, Perú, Egipto y República Dominicana; en el C, Estados Unidos, Rumania, Nigeria, Tailandia y Puerto Rico, y en el D, Brasil, Rusia, Bulgaria, Argentina y Eslovaquia.