Cuerpos lastimados que al final no quedarán bien, trabajadores explotados por empresarios voraces, precarización laboral y salarial, la vida al filo del peligro, no como metáfora, sino como una realidad cotidiana, y cuyo único destino es el olvido; todo esto los vincula, los hace compañeros del mismo dolor, el de la lucha libre.

La mayoría se retiran en condiciones lamentables en varios sentidos , expone Sofía Alonso; “sin posibilidades de ahorro para el retiro, se van sólo con una bolsa que reúnen sus compañeros. Sólo eso después de toda una vida dedicada a la lucha, no tendrán más que lo que regalen sus colegas. Por eso dijo la gran luchadora Lola González: No existe un medio más brutal para vivir que la lucha .

Si el oficio ya era de por sí sufrido, la pandemia de Covid ha llevado a los trabajadores del cuadrilátero a vivir en situaciones límite. La gladiadora Quimera, la fantasía demoniaca, resume que no son sino obreros de un espectáculo.