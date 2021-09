Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de septiembre de 2021, p. a11

Ariel Holan, técnico del León, aseguró que su plantel no puede subestimar al Seattle Sounders, su rival de esta noche en la final de la Leagues Cup, pues es un equipo que ha destacado desde hace varios años, por lo cual, dijo, el duelo entre ambas escuadras será bastante complicado.

“Para mí no es sorpresa (el buen funcionamiento del Sounders) porque la Major League Soccer (MLS) tiene un excelente nivel futbolístico. Es una Liga que ha crecido enormemente por todas sus decisiones estructurales, las cuales, hacen que los equipos jueguen cada vez mejor.

“No nos debe llamar la atención que compitan de igual a igual y le hayan ganado a Tigres y a Santos, llegan merecidamente a la final de la Leagues Cup. No sólo han hecho un gran papel en este certamen, sino también en su liga y desde hace mucho tiempo, aparte tienen un entrenador que hace más de 20 años está en el club, entonces, ¿cómo no vamos a respetar un proyecto así?, en nuestras latitudes no estamos acostumbrados a que un equipo sostenga un técnico esa cantidad de tiempo. Tienen coherencia, orden, disciplina, entre otras cosas, es lo que yo rescato y valoro.