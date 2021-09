Marlene Santos Alejo

Miércoles 22 de septiembre de 2021, p. a10

Marcelo Michel Leaño una vez más ejerció todo el peso de su influencia sobre el dueño de Chivas. Como antes hizo con Jorge Vergara, ahora igual se acercó a su hijo Amaury , expuso José Luis Sánchez Solá, quien precisa que fue el hoy timonel interino del Rebaño, quien le calentó la oreja al presidente del club contra el cesado Víctor Vucetich.

Aunque su gran ilusión era quedarse como estratega titular del club rojiblanco, Leaño fue asignado para un interinato, y se dispone a echar mano de todos sus recursos para brillar en la gran ventana: el clásico nacional, a realizarse este sábado en el estadio Azteca.

América es sin duda el favorito, sin embargo, no me sorprendería que gane el Guadalajara. Marcelo no tiene escapatoria, es el momento de aplicar todo lo que ha dicho, de poner en práctica sus ideas, porque, o gana y hace un gran partido, o va a quedar como un hocicón , señala el apodado Chelís.

Leaño, de 34 años y ex técnico de los equipos Necaxa, Coras de Tepic y Venados de Yucatán, está inmerso en el Club Guadalajara donde ha trabajado con equipos menores, y ha ofrecido al dueño Amaury Vergara una idea totalmente opuesta a lo que venía haciendo Vucetich, y si los jugadores estaban inconformes con la propuesta de juego de Víctor Manuel, créeme que vamos a ver la mejor versión de Chivas .

Sánchez Solá consideró: “Puede ser que las ideas de Vucetich no estén renovadas, pero no creo que sus auxiliares estuviesen también aferrados a estilos añejos, simplemente no quisieron cambiar su manera de jugar en un conjunto que, por sus características, exigía otra forma.