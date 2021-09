“Estamos hablando de una economía 17 veces mayor a la nuestra, de que tenemos 60 millones de aficionados en Estados Unidos con un ingreso per cápita 700 por ciento mayor, con un consumo en televisión de 2 a 1. Podremos capitalizar mucho mejor para los 18 clubes de la Liga Mx.”

Explicó que no habrá afectación a los torneos de ambos países, pues se piensa incrustar el certamen “en la pausa de verano, que es la más grande. Lo que no queremos es generar ninguna distorsión en los calendarios. Es muy importante decir que no se estarán jugando más partidos de los que se disputaban cuando existía la Copa Mx. Esto implica, además, una ventana muy relevante para los jugadores mexicanos.

“Queremos que nuestros futbolistas sean observados a través de más vitrinas; el Juego de Estrellas, por ejemplo, tuvo amplia difusión, y también el hecho de que la Concacaf hoy le esté dando su aval a este torneo de manera oficial, implica que vamos a llegar con tres boletos a la Concachampios, el primer lugar va a aterrizar en la fase de dieciseisavos y el segundo y tercero van a tener también un pase directo a instancias avanzadas.”

Arriola rechazó que se cierre la opción de retornar a la Copa Libertadores, pues indicó que si tenemos más acercamiento con Concacaf cualquier esfuerzo de jugar con otras regiones, como la Conmebol, se fortalece, porque este es un diálogo entre confederaciones. Nuestro objetivo es jugar contra los mejores . También precisó que está en análisis el plan de FIFA de realizar el Mundial cada dos años, por ahora no hay propuesta ni contrapropuesta .