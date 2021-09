Falta aún la respuesta del presidente Biden, si es que un día la hay. Por lo pronto la posición de México respecto de Cuba fue de inmediato rechazada por el nuevo embajador de EU en México, Ken Salazar: EU respeta la posición mexicana respecto de Cuba, pero no nos distraigamos en temas que no son de nuestra agenda. EU continuará buscando hacer de Cuba un país democrático ; palabras más, palabras menos, fue el cubo de agua fría que nos vertió encima el imperio.

Apoyado en la obtusa idea de que contaba con el derecho de imponer a todos su voluntad, inventó la guerra contra el terrorismo , y todo lo que hizo fue desastre. En los albores del mileno decidió arrogarse el control del Golfo Pérsico, para “mantener la preeminencia global de Estados Unidos… y [para] conformar el orden de seguridad internacional de acuerdo con los principios e intereses estadunidenses”, según lo explicó el think tank de derechas Project for the New American Century. La crisis del ­11-S, ocurrida después de la confección de ese proyecto, dejó las cosas a modo para que EU aprobara la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar contra los Terroristas , poniendo en marcha una guerra global indefinida y perpetua, que terminó con su esperpéntica derrota en Afganistán. Los terrroristas islámicos , según esto, representaban una amenaza existencial para EU. Por tanto, Bush, Obama y Trump asesinaron a una larga lista de líderes de Medio Oriente, mataron a extensas capas de la sociedad civil y provocaron un desbarajuste espantoso, lloviendo como nunca sobre mojado en el mundo del Islam. Al final, Bin Laden ganó , escribió con su sarcasmo de siempre Michel Moore, en un ensayo con el que festejó: pero no podría haberlo hecho sin toda nuestra ayuda .

El futuro entre EU y sus amigos y sus enemigos será de verse. Pero es el nacionalismo hosco de Trump el que está transformando al Partido Republicano en una organización subversiva y antidemocrática de derecha profascista, que promueve sin descanso reivindicaciones supremacistas, autoritarias y xenófobas, como lo muestran a toda hora sus propios medios nacionales. El principal amago terrorista que sufre EU es interno: son los republicanos y su inefable GOP (Grand Old Party) quienes produjeron ya una inestabilidad sistémica, aumentada considerablemente a partir del pasado 6 de enero con su experimento golpista y su asalto al Capitolio. El american dream vive sangrante, malherido de manera irreparable. Las ataduras coloniales mantenidas groseramente por EU, cada vez parece más factible, no serán deshechas por los países periféricos, serán soltadas por las grietas de su propia inestabilidad política.

Aunque en la reunión de la Celac, Luis Lacalle Pou y Mario Abdo (Uruguay y Paraguay) provocaron vergüenzas en sus países, fue altamente significativo que ALyC al menos haya podido unirse para hacer frente a los poderes económicos de las farmacéuticas y sus ­gobiernos.