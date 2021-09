De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de septiembre de 2021, p. 14

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que comenzará la vacunación anti-Covid a jóvenes –menores de 18 años– con alguna enfermedad crónica, y subrayó que no hace falta aplicar una dosis adicional a los esquemas vigentes.

Al confirmar la información publicada en La Jornada el lunes de la semana pasada, el mandatario comentó: “En el caso de las vacunas está demostrado que no hace falta una tercera dosis, o sea, son dos aplicaciones; e inyección única en el caso de la que es una sola, que son dos fórmulas con esas características –CanSino y Johnson & Johnson–. Dos no hace falta, está demostrado que no hace falta otra, acaba de exponer sobre eso el doctor Hugo López-Gatell, pero va a seguir informando”, explicó el mandatario durante su gira en Santa Lucía del Camino, Oaxaca.