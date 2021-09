Claudio Bañuelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 21 de septiembre de 2021, p. 10

Aguascalientes, Ags., El ex gobernador de origen panista Luis Armando Reynoso Femat (2004-2010), vinculado a proceso por defraudación fiscal equiparada –delito en el que habría incurrido durante los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014–, aseguró que el crimen que se le atribuye ya prescribió, por lo que es víctima de un montaje de Felipe Muñoz Vázquez, quien encabezó a la hoy desaparecida procuraduría estatal en el sexenio del priísta Carlos Lozano de la Torre, titular del Ejecutivo estatal de 2010 a 2016.

En Facebook, Reynoso Femat afirmó que lo que está saliendo en medios simplemente es el resultado de una auditoría por el año 2012, 13 y 14, que para mi punto de vista están prescritos porque es de más de cinco años (sic) y eso lo fraguó el entonces procurador de Justicia de Aguascalientes, Felipe Muñoz , a quien llamó un gánster .