Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 21 de septiembre de 2021, p. 9

Las diferencias y confrontaciones registradas en la sesión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) son una característica consustancial a la democracia, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que el balance en general de la cita –realizada el sábado anterior en Palacio Nacional– es muy positivo , por el hecho mismo de lograr reunir a un buen número de mandatarios y representantes de países.

Por otro lado, divulgó la carta enviada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cual el mandatario mexicano advierte: no debemos quedarnos sólo en la aplicación de medidas de contención y menos de carácter coercitivo .

Reiteró la propuesta de llevar a Guatemala, Honduras y El Salvador dos de los programas de su gobierno (el de reforestación y de becas para aprendices), con lo que se generarían en aquella región expulsora de migrantes 330 mil empleos que se verían como una esperanza.

En conferencia matutina, que este lunes se llevó a cabo en la 28 Zona Militar, ubicada en el municipio de Santa Lucía del Camino, en Oaxaca, se refirió en principio a la reunión regional de la cual fue anfitrión.