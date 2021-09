Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 21 de septiembre de 2021, p. 7

El burocratismo en los tres poderes me desespera, desgraciadamente y muy lamentablemente en el Judicial hay una actitud demasiado rígida, les hace falta mística a los jueces para hacer justicia , reprochó el presidente Andrés Manuel López Obrador en alusión a los presos injustamente encarcelados, como Mónica Dolores Cuevas, presa desde hace 10 años en el penal femenil de Tlacolula y sin contar con sentencia.

En la capital de Oaxaca, junto al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ofreció resolver la demanda de contratación de mil 200 trabajadores de la salud, pues es un problema que heredamos, dejaron hospitales sin construir y anunció que el mandatario estatal trabajará con el director del IMSS, Zoé Robledo, y el del Insabi, Juan Ferrer, a fin de encontrar una solución para quienes se quedaron sin laborar por los desfalcos originados en los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué.

En su conferencia de prensa, el Presidente reconoció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por su intervención en el proceso de vacunar a la población de zonas rurales de Oaxaca, y prometió que entre junio y julio de 2022 se inaugurará el tren rápido Salina Cruz-Coatzacoalcos, como deferencia al fin de mandato del gobernador Murat Hinojosa.

Como jefe del Ejecutivo, López Obrador ha visitado esta entidad en 25 ocasiones y la considera consentida (con Chiapas y Guerrero), por lo que ayer respondió ampliamente y con conocimiento de causa a las preguntas de los periodistas.

En contra de venganzas

Sobre el encarcelamiento de la señora Mónica, señaló directamente al Poder Judicial: “Voy a intervenir. Estamos revisando todos los casos. Me desespera el burocratismo que desgraciadamente existe en los tres poderes: en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial; muy lamentablemente en éste hay una actitud demasiado rígida, no predomina la idea, el sentimiento, la voluntad de hacer justicia, les falta mística a los jueces para hacer justicia.